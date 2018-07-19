Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 187.573 0,38 BIST ANKARA 135.683 0,90 BIST ANTALYA 52.307 4,58 BIST BALIKESİR 63.724 6,15 BIST BURSA 156.017 0,67 BIST DENIZLI 74.815 1,18 BIST ISTANBUL 93.097 0,96 BIST IZMIR 130.432 0,31 BIST KAYSERI 314.088 2,12 BIST KOCAELI 192.590 1,01 BIST KONYA 60.429 2,55 BIST TEKIRDAĞ 227.191 2,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)