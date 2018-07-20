Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 198.281 5,71 BIST ANKARA 137.095 1,04 BIST ANTALYA 52.482 0,33 BIST BALIKESİR 64.811 1,71 BIST BURSA 156.695 0,43 BIST DENIZLI 76.128 1,75 BIST ISTANBUL 93.726 0,68 BIST IZMIR 131.187 0,58 BIST KAYSERI 319.797 1,82 BIST KOCAELI 197.952 2,78 BIST KONYA 61.640 2,00 BIST TEKIRDAĞ 229.184 0,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)