Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 204.918 3,35 BIST ANKARA 138.249 0,84 BIST ANTALYA 53.165 1,30 BIST BALIKESİR 65.348 0,83 BIST BURSA 157.432 0,47 BIST DENIZLI 77.222 1,44 BIST ISTANBUL 94.911 1,26 BIST IZMIR 132.696 1,15 BIST KAYSERI 320.947 0,36 BIST KOCAELI 199.011 0,54 BIST KONYA 62.115 0,77 BIST TEKIRDAĞ 225.420 -1,64
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)