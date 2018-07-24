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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 207.058 1,04 BIST ANKARA 132.715 -4,00 BIST ANTALYA 51.206...

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 207.058 1,04 BIST ANKARA 132.715 -4,00 BIST ANTALYA 51.206 -3,68 BIST BALIKESİR 62.457 -4,42 BIST BURSA 154.312 -1,98 BIST DENIZLI 74.788 -3,15 BIST ISTANBUL 92.575 -2,46 BIST IZMIR 129.059 -2,74 BIST KAYSERI 310.768 -3,17 BIST KOCAELI 197.122 -0,95 BIST KONYA 59.703 -3,88 BIST TEKIRDAĞ 223.564 -0,82

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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