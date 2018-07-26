Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 215.883 0,32 BIST ANKARA 133.495 -2,55 BIST ANTALYA 55.911 3,34 BIST BALIKESİR 63.304 -1,38 BIST BURSA 156.666 0,96 BIST DENIZLI 75.464 -1,00 BIST ISTANBUL 96.002 0,19 BIST IZMIR 132.000 -0,83 BIST KAYSERI 311.143 -1,53 BIST KOCAELI 198.638 -0,09 BIST KONYA 60.421 -1,48 BIST TEKIRDAĞ 227.511 -2,09
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)