Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.136 -12,47 BIST ANKARA 133.733 1,02 BIST ANTALYA 59.357 3,70 BIST BALIKESİR 64.511 2,13 BIST BURSA 160.155 1,52 BIST DENIZLI 77.258 1,91 BIST ISTANBUL 97.909 0,78 BIST IZMIR 134.417 1,30 BIST KAYSERI 314.502 -0,13 BIST KOCAELI 200.126 0,34 BIST KONYA 60.607 0,01 BIST TEKIRDAĞ 227.633 -0,17
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)