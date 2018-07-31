Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 191.226 -1,50 BIST ANKARA 133.041 -0,52 BIST ANTALYA 59.819 0,78 BIST BALIKESİR 64.896 0,60 BIST BURSA 161.124 0,61 BIST DENIZLI 79.399 2,77 BIST ISTANBUL 98.899 1,01 BIST IZMIR 134.538 0,09 BIST KAYSERI 314.330 -0,05 BIST KOCAELI 202.074 0,97 BIST KONYA 60.469 -0,23 BIST TEKIRDAĞ 221.901 -2,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)