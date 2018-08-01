Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.479 -0,39 BIST ANKARA 133.676 0,48 BIST ANTALYA 59.740 -0,13 BIST BALIKESİR 64.211 -1,06 BIST BURSA 159.350 -1,10 BIST DENIZLI 79.444 0,06 BIST ISTANBUL 98.354 -0,55 BIST IZMIR 134.800 0,19 BIST KAYSERI 314.790 0,15 BIST KOCAELI 208.336 3,10 BIST KONYA 60.865 0,66 BIST TEKIRDAĞ 219.931 -0,89
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)