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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.479 -0,39 BIST ANKARA 133.676 0,48 BIST ANTALYA 59.740...

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 190.479 -0,39 BIST ANKARA 133.676 0,48 BIST ANTALYA 59.740 -0,13 BIST BALIKESİR 64.211 -1,06 BIST BURSA 159.350 -1,10 BIST DENIZLI 79.444 0,06 BIST ISTANBUL 98.354 -0,55 BIST IZMIR 134.800 0,19 BIST KAYSERI 314.790 0,15 BIST KOCAELI 208.336 3,10 BIST KONYA 60.865 0,66 BIST TEKIRDAĞ 219.931 -0,89

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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