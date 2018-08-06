Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon ekonomi teknoloji dünya Bursa
Çözüm ortağı da 4.0
Çözüm ortağı da 4.0
En iyisini yaptılar
En iyisini yaptılar
SAHA'da bayrak değişimi
SAHA'da bayrak değişimi
Fındık üreticisine uyarı
Fındık üreticisine uyarı
Sıfır faiz fırsatı
Sıfır faiz fırsatı

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.249 0,00 BIST ANKARA 128.467 -2,02 BIST ANTALYA 55.567...

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.249 0,00 BIST ANKARA 128.467 -2,02 BIST ANTALYA 55.567 -4,71 BIST BALIKESİR 61.829 -1,35 BIST BURSA 152.280 -1,30 BIST DENIZLI 76.910 -1,32 BIST ISTANBUL 95.093 -1,58 BIST IZMIR 137.722 1,78 BIST KAYSERI 296.473 -2,67 BIST KOCAELI 195.730 -2,01 BIST KONYA 57.816 -2,29 BIST TEKIRDAĞ 211.254 -2,38


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Borsada şehir Endekslerinin Değişimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5