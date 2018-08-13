Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.185 -4,82 BIST ANKARA 121.740 -3,91 BIST ANTALYA 48.800 -3,99 BIST BALIKESİR 52.883 -7,78 BIST BURSA 147.746 -2,97 BIST DENIZLI 68.346 -3,14 BIST ISTANBUL 96.995 0,08 BIST IZMIR 153.797 1,53 BIST KAYSERI 249.828 -4,64 BIST KOCAELI 217.401 6,80 BIST KONYA 52.486 -4,77 BIST TEKIRDAĞ 195.443 -2,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)