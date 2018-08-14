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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.349 4,04 BIST ANKARA 127.737 4,93 BIST ANTALYA 50.492...

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 184.349 4,04 BIST ANKARA 127.737 4,93 BIST ANTALYA 50.492 3,47 BIST BALIKESİR 54.758 3,55 BIST BURSA 149.064 0,89 BIST DENIZLI 71.557 4,70 BIST ISTANBUL 97.000 0,00 BIST IZMIR 150.437 -2,18 BIST KAYSERI 279.197 11,76 BIST KOCAELI 222.040 2,13 BIST KONYA 56.028 6,75 BIST TEKIRDAĞ 201.762 3,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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