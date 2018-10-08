Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 195.420 1,75 BIST ANKARA 123.697 -0,15 BIST ANTALYA 47.501 0,87 BIST BALIKESİR 56.441 3,61 BIST BURSA 153.959 0,59 BIST DENIZLI 70.578 0,24 BIST ISTANBUL 95.552 0,03 BIST IZMIR 147.951 0,63 BIST KAYSERI 271.289 2,16 BIST KOCAELI 246.163 1,70 BIST KONYA 60.583 5,68 BIST TEKIRDAĞ 192.960 0,11
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)