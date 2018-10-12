Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.679 3,31 BIST ANKARA 124.769 2,93 BIST ANTALYA 47.874 0,68 BIST BALIKESİR 55.396 1,13 BIST BURSA 152.430 0,23 BIST DENIZLI 70.050 0,86 BIST ISTANBUL 95.958 2,14 BIST IZMIR 153.643 3,52 BIST KAYSERI 275.095 3,23 BIST KOCAELI 243.045 0,66 BIST KONYA 56.487 0,44 BIST TEKIRDAĞ 188.558 0,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)