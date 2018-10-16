Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 201.239 -0,42 BIST ANKARA 126.530 -1,56 BIST ANTALYA 49.010 1,06 BIST BALIKESİR 56.122 -2,04 BIST BURSA 154.204 0,41 BIST DENIZLI 72.937 0,98 BIST ISTANBUL 97.343 -0,29 BIST IZMIR 156.544 -0,49 BIST KAYSERI 280.720 0,17 BIST KOCAELI 241.551 0,60 BIST KONYA 58.807 1,28 BIST TEKIRDAĞ 190.353 -0,93
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)