Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 199.186 -1,02 BIST ANKARA 124.577 -1,54 BIST ANTALYA 48.960 -0,10 BIST BALIKESİR 56.578 0,81 BIST BURSA 153.771 -0,28 BIST DENIZLI 72.387 -0,75 BIST ISTANBUL 97.145 -0,20 BIST IZMIR 155.503 -0,66 BIST KAYSERI 279.015 -0,61 BIST KOCAELI 247.909 2,63 BIST KONYA 60.261 2,47 BIST TEKIRDAĞ 189.998 -0,19
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)