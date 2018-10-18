Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 198.137 -0,53 BIST ANKARA 123.938 -0,51 BIST ANTALYA 48.865 -0,19 BIST BALIKESİR 55.211 -2,42 BIST BURSA 150.280 -2,27 BIST DENIZLI 72.594 0,29 BIST ISTANBUL 96.190 -0,98 BIST IZMIR 153.379 -1,37 BIST KAYSERI 275.667 -1,20 BIST KOCAELI 246.011 -0,77 BIST KONYA 59.683 -0,96 BIST TEKIRDAĞ 191.946 1,03
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)