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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 198.730 0,30 BIST ANKARA 121.896 -1,65 BIST ANTALYA 48.462...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 198.730 0,30 BIST ANKARA 121.896 -1,65 BIST ANTALYA 48.462 -0,83 BIST BALIKESİR 54.555 -1,19 BIST BURSA 147.966 -1,54 BIST DENIZLI 71.914 -0,94 BIST ISTANBUL 95.507 -0,71 BIST IZMIR 149.996 -2,21 BIST KAYSERI 269.860 -2,11 BIST KOCAELI 240.628 -2,19 BIST KONYA 60.557 1,46 BIST TEKIRDAĞ 190.338 -0,84

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BİST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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