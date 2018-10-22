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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.934 -1,91 BIST ANKARA 117.816 -3,35 BIST ANTALYA 47.397...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 194.934 -1,91 BIST ANKARA 117.816 -3,35 BIST ANTALYA 47.397 -2,20 BIST BALIKESİR 52.824 -3,17 BIST BURSA 148.705 0,50 BIST DENIZLI 70.741 -1,63 BIST ISTANBUL 93.861 -1,72 BIST IZMIR 148.616 -0,92 BIST KAYSERI 265.609 -1,58 BIST KOCAELI 236.410 -1,75 BIST KONYA 61.117 0,92 BIST TEKIRDAĞ 185.074 -2,77


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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