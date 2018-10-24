Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.302 -1,92 BIST ANKARA 114.837 -1,05 BIST ANTALYA 46.660 -1,51 BIST BALIKESİR 50.220 -1,80 BIST BURSA 145.384 0,02 BIST DENIZLI 74.022 5,74 BIST ISTANBUL 92.819 0,64 BIST IZMIR 144.710 -1,01 BIST KAYSERI 256.567 -0,80 BIST KOCAELI 231.711 -1,85 BIST KONYA 60.655 0,89 BIST TEKIRDAĞ 174.586 -1,72
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)