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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.891 0,31 BIST ANKARA 115.895 0,92 BIST ANTALYA 47.164...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.891 0,31 BIST ANKARA 115.895 0,92 BIST ANTALYA 47.164 1,08 BIST BALIKESİR 49.753 -0,93 BIST BURSA 139.407 -4,11 BIST DENIZLI 72.072 -2,63 BIST ISTANBUL 93.744 1,00 BIST IZMIR 149.122 3,05 BIST KAYSERI 257.216 0,25 BIST KOCAELI 235.726 1,73 BIST KONYA 59.620 -1,71 BIST TEKIRDAĞ 174.321 -0,15

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
BİST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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