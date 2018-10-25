Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 188.891 0,31 BIST ANKARA 115.895 0,92 BIST ANTALYA 47.164 1,08 BIST BALIKESİR 49.753 -0,93 BIST BURSA 139.407 -4,11 BIST DENIZLI 72.072 -2,63 BIST ISTANBUL 93.744 1,00 BIST IZMIR 149.122 3,05 BIST KAYSERI 257.216 0,25 BIST KOCAELI 235.726 1,73 BIST KONYA 59.620 -1,71 BIST TEKIRDAĞ 174.321 -0,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)