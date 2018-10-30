Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 178.150 -1,44 BIST ANKARA 112.523 0,34 BIST ANTALYA 45.072 -1,53 BIST BALIKESİR 47.768 -1,26 BIST BURSA 142.469 6,26 BIST DENIZLI 70.218 -2,31 BIST ISTANBUL 90.155 -2,20 BIST IZMIR 141.189 -1,73 BIST KAYSERI 251.135 0,70 BIST KOCAELI 219.662 -0,82 BIST KONYA 54.346 -2,98 BIST TEKIRDAĞ 164.530 -1,53
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)