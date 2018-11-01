Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.874 2,35 BIST ANKARA 116.914 3,57 BIST ANTALYA 44.648 0,93 BIST BALIKESİR 48.694 1,38 BIST BURSA 142.922 -0,33 BIST DENIZLI 72.402 1,94 BIST ISTANBUL 91.535 2,36 BIST IZMIR 145.375 4,01 BIST KAYSERI 249.076 -2,59 BIST KOCAELI 228.472 -1,03 BIST KONYA 55.417 1,83 BIST TEKIRDAĞ 167.722 1,76
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)