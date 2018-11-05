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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.096 0,91 BIST ANKARA 121.684 1,68 BIST ANTALYA 45.401...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.096 0,91 BIST ANKARA 121.684 1,68 BIST ANTALYA 45.401 1,66 BIST BALIKESİR 49.040 1,02 BIST BURSA 143.310 -0,05 BIST DENIZLI 72.851 0,94 BIST ISTANBUL 93.822 1,21 BIST IZMIR 146.367 1,35 BIST KAYSERI 259.219 2,63 BIST KOCAELI 240.112 3,01 BIST KONYA 56.303 0,46 BIST TEKIRDAĞ 169.302 -0,52

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100Borsada şehir Endekslerinin Değişimi
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