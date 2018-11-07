Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.059 0,08 BIST ANKARA 123.414 2,59 BIST ANTALYA 44.800 0,35 BIST BALIKESİR 49.514 -0,72 BIST BURSA 139.886 1,02 BIST DENIZLI 74.494 3,53 BIST ISTANBUL 93.872 0,58 BIST IZMIR 145.032 0,39 BIST KAYSERI 267.097 2,30 BIST KOCAELI 238.378 1,83 BIST KONYA 56.423 0,97 BIST TEKIRDAĞ 167.004 1,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)