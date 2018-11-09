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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.839 1,92 BIST ANKARA 124.183 1,12 BIST ANTALYA 45.816...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.839 1,92 BIST ANKARA 124.183 1,12 BIST ANTALYA 45.816 2,33 BIST BALIKESİR 47.379 -1,24 BIST BURSA 133.756 -3,02 BIST DENIZLI 71.667 -0,07 BIST ISTANBUL 92.218 -0,29 BIST IZMIR 139.839 -0,66 BIST KAYSERI 256.482 -1,37 BIST KOCAELI 215.090 -3,67 BIST KONYA 56.977 1,29 BIST TEKIRDAĞ 160.385 -1,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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