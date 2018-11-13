Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya moda Trabzon Alternatif Bank Genel Müdürü Kaan Gür Bursa
Kış lastiği uyarısı
Kış lastiği uyarısı
Rüzgara bir adım
Rüzgara bir adım
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu

Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.387 1,80 BIST ANKARA 123.149 0,81 BIST ANTALYA 45.616...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
banner17

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.387 1,80 BIST ANKARA 123.149 0,81 BIST ANTALYA 45.616 2,05 BIST BALIKESİR 48.038 1,14 BIST BURSA 131.741 1,48 BIST DENIZLI 71.083 1,18 BIST ISTANBUL 91.905 1,51 BIST IZMIR 143.411 3,11 BIST KAYSERI 253.962 0,73 BIST KOCAELI 214.818 0,58 BIST KONYA 56.316 0,30 BIST TEKIRDAĞ 155.114 0,09

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1