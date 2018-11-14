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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.536 0,08 BIST ANKARA 123.594 0,36 BIST ANTALYA 45.608...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.536 0,08 BIST ANKARA 123.594 0,36 BIST ANTALYA 45.608 -0,02 BIST BALIKESİR 47.751 -0,60 BIST BURSA 130.113 -1,24 BIST DENIZLI 70.451 -0,89 BIST ISTANBUL 93.069 1,27 BIST IZMIR 145.301 1,32 BIST KAYSERI 255.023 0,42 BIST KOCAELI 213.417 -0,65 BIST KONYA 56.371 0,10 BIST TEKIRDAĞ 156.113 0,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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