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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.181 -0,23 BIST ANKARA 123.405 -1,42 BIST ANTALYA...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.181 -0,23 BIST ANKARA 123.405 -1,42 BIST ANTALYA 48.657 4,81 BIST BALIKESİR 47.932 0,58 BIST BURSA 128.459 -0,34 BIST DENIZLI 69.748 -1,06 BIST ISTANBUL 93.533 0,47 BIST IZMIR 146.488 0,14 BIST KAYSERI 259.416 -0,99 BIST KOCAELI 215.908 0,78 BIST KONYA 57.947 2,43 BIST TEKIRDAĞ 158.080 1,28

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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