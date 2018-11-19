Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.081 -0,06 BIST ANKARA 124.114 0,58 BIST ANTALYA 48.283 -0,77 BIST BALIKESİR 48.402 0,98 BIST BURSA 129.235 0,60 BIST DENIZLI 70.452 1,01 BIST ISTANBUL 94.537 1,07 BIST IZMIR 149.315 1,93 BIST KAYSERI 262.147 1,05 BIST KOCAELI 218.597 1,25 BIST KONYA 56.910 -1,79 BIST TEKIRDAĞ 160.175 1,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)