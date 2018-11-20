Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.785 -2,40 BIST ANKARA 120.926 -2,57 BIST ANTALYA 47.105 -2,44 BIST BALIKESİR 47.008 -2,88 BIST BURSA 124.727 -3,49 BIST DENIZLI 68.858 -2,26 BIST ISTANBUL 91.139 -3,59 BIST IZMIR 146.761 -1,71 BIST KAYSERI 252.907 -3,52 BIST KOCAELI 211.312 -3,33 BIST KONYA 55.597 -2,31 BIST TEKIRDAĞ 156.449 -2,33
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)