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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.785 -2,40 BIST ANKARA 120.926 -2,57 BIST ANTALYA 47.105...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.785 -2,40 BIST ANKARA 120.926 -2,57 BIST ANTALYA 47.105 -2,44 BIST BALIKESİR 47.008 -2,88 BIST BURSA 124.727 -3,49 BIST DENIZLI 68.858 -2,26 BIST ISTANBUL 91.139 -3,59 BIST IZMIR 146.761 -1,71 BIST KAYSERI 252.907 -3,52 BIST KOCAELI 211.312 -3,33 BIST KONYA 55.597 -2,31 BIST TEKIRDAĞ 156.449 -2,33

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
BİST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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