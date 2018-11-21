Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.146 4,21 BIST ANKARA 123.614 2,22 BIST ANTALYA 46.488 -1,31 BIST BALIKESİR 47.335 0,70 BIST BURSA 127.358 2,11 BIST DENIZLI 68.782 -0,11 BIST ISTANBUL 91.710 0,63 BIST IZMIR 150.685 2,67 BIST KAYSERI 252.772 -0,05 BIST KOCAELI 211.358 0,02 BIST KONYA 56.141 0,98 BIST TEKIRDAĞ 158.019 1,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)