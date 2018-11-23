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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.714 0,38 BIST ANKARA 122.376 0,58 BIST ANTALYA 48.580...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 182.714 0,38 BIST ANKARA 122.376 0,58 BIST ANTALYA 48.580 2,23 BIST BALIKESİR 47.063 0,21 BIST BURSA 129.572 0,26 BIST DENIZLI 69.986 0,57 BIST ISTANBUL 92.576 0,66 BIST IZMIR 150.836 1,57 BIST KAYSERI 252.998 0,19 BIST KOCAELI 213.734 -0,48 BIST KONYA 56.415 0,25 BIST TEKIRDAĞ 161.365 1,47

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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