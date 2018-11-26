Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 183.846 0,62 BIST ANKARA 123.613 1,01 BIST ANTALYA 50.326 3,59 BIST BALIKESİR 47.332 0,57 BIST BURSA 132.739 2,44 BIST DENIZLI 72.004 2,88 BIST ISTANBUL 94.143 1,69 BIST IZMIR 153.978 2,08 BIST KAYSERI 255.479 0,98 BIST KOCAELI 214.349 0,29 BIST KONYA 57.185 1,36 BIST TEKIRDAĞ 162.171 0,50
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)