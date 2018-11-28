Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 189.136 0,45 BIST ANKARA 125.610 1,66 BIST ANTALYA 50.626 -9,90 BIST BALIKESİR 49.183 2,05 BIST BURSA 134.202 1,32 BIST DENIZLI 73.021 1,06 BIST ISTANBUL 94.941 0,48 BIST IZMIR 153.504 1,02 BIST KAYSERI 261.011 2,18 BIST KOCAELI 214.837 0,31 BIST KONYA 58.379 -0,89 BIST TEKIRDAĞ 162.048 1,29
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)