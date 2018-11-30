Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri (Günlük) 30.11.2018 Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 192.716 0,66 BIST ANKARA 126.334 -0,88 BIST ANTALYA 53.605 0,41 BIST BALIKESİR 48.131 -0,85 BIST BURSA 140.814 4,12 BIST DENIZLI 74.218 -1,09 BIST ISTANBUL 95.815 -0,19 BIST IZMIR 153.806 -0,02 BIST KAYSERI 278.020 0,77 BIST KOCAELI 219.439 -0,79 BIST KONYA 60.312 1,26 BIST TEKIRDAĞ 161.565 -0,21
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)