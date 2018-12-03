Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.202 -3,38 BIST ANKARA 126.526 0,15 BIST ANTALYA 52.503 -2,05 BIST BALIKESİR 48.206 0,16 BIST BURSA 135.501 -3,77 BIST DENIZLI 74.318 0,13 BIST ISTANBUL 94.553 -1,32 BIST IZMIR 154.692 0,58 BIST KAYSERI 284.109 2,19 BIST KOCAELI 220.854 0,64 BIST KONYA 59.402 -1,51 BIST TEKIRDAĞ 162.432 0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)