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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.202 -3,38 BIST ANKARA 126.526 0,15 BIST ANTALYA 52.503...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 186.202 -3,38 BIST ANKARA 126.526 0,15 BIST ANTALYA 52.503 -2,05 BIST BALIKESİR 48.206 0,16 BIST BURSA 135.501 -3,77 BIST DENIZLI 74.318 0,13 BIST ISTANBUL 94.553 -1,32 BIST IZMIR 154.692 0,58 BIST KAYSERI 284.109 2,19 BIST KOCAELI 220.854 0,64 BIST KONYA 59.402 -1,51 BIST TEKIRDAĞ 162.432 0,54


(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Borsada şehir Endekslerinin Değişimi
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