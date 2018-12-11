Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 181.249 -1,00 BIST ANKARA 124.162 -0,34 BIST ANTALYA 54.143 -0,05 BIST BALIKESİR 46.683 -0,61 BIST BURSA 130.811 1,18 BIST DENIZLI 76.633 0,16 BIST ISTANBUL 91.798 -0,71 BIST IZMIR 153.501 -0,63 BIST KAYSERI 273.470 -1,25 BIST KOCAELI 212.209 -1,77 BIST KONYA 59.395 -5,23 BIST TEKIRDAĞ 155.912 -0,79
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)