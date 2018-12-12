Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.796 -3,01 BIST ANKARA 120.104 -3,27 BIST ANTALYA 52.369 -3,28 BIST BALIKESİR 44.662 -4,33 BIST BURSA 126.456 -3,33 BIST DENIZLI 75.167 -1,91 BIST ISTANBUL 90.792 -1,10 BIST IZMIR 148.165 -3,48 BIST KAYSERI 263.211 -3,75 BIST KOCAELI 208.059 -1,96 BIST KONYA 56.770 -4,42 BIST TEKIRDAĞ 149.083 -4,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)