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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.014 0,69 BIST ANKARA 121.402 1,08 BIST ANTALYA 53.062...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 177.014 0,69 BIST ANKARA 121.402 1,08 BIST ANTALYA 53.062 1,32 BIST BALIKESİR 44.854 0,43 BIST BURSA 126.986 0,42 BIST DENIZLI 83.267 10,78 BIST ISTANBUL 92.093 1,43 BIST IZMIR 151.468 2,23 BIST KAYSERI 267.567 1,65 BIST KOCAELI 209.997 0,93 BIST KONYA 58.209 2,53 BIST TEKIRDAĞ 150.474 0,93

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Borsada şehir Endekslerinin Değişimi
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