Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.017 -2,26 BIST ANKARA 116.948 -3,67 BIST ANTALYA 53.832 1,45 BIST BALIKESİR 43.414 -3,21 BIST BURSA 124.531 -1,93 BIST DENIZLI 83.353 0,10 BIST ISTANBUL 91.391 -0,76 BIST IZMIR 149.558 -1,26 BIST KAYSERI 261.020 -2,45 BIST KOCAELI 213.529 1,68 BIST KONYA 57.306 -1,55 BIST TEKIRDAĞ 147.700 -1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)