Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 169.332 -0,78 BIST ANKARA 116.224 0,74 BIST ANTALYA 57.063 1,59 BIST BALIKESİR 43.359 0,56 BIST BURSA 124.946 1,78 BIST DENIZLI 80.365 -0,42 BIST ISTANBUL 91.773 1,49 BIST IZMIR 150.107 0,66 BIST KAYSERI 261.934 1,41 BIST KOCAELI 212.322 -1,11 BIST KONYA 58.179 2,94 BIST TEKIRDAĞ 151.875 2,14
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)