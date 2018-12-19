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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.490 6,00 BIST ANKARA 117.862 1,41 BIST ANTALYA 56.378...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 179.490 6,00 BIST ANKARA 117.862 1,41 BIST ANTALYA 56.378 -1,20 BIST BALIKESİR 43.608 0,57 BIST BURSA 125.571 0,50 BIST DENIZLI 81.420 1,31 BIST ISTANBUL 93.060 1,40 BIST IZMIR 151.706 1,07 BIST KAYSERI 268.756 2,60 BIST KOCAELI 214.192 0,88 BIST KONYA 58.005 -0,30 BIST TEKIRDAĞ 152.559 0,45

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)


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Anahtar Kelimeler:
Borsada şehir Endekslerinin Değişimi
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