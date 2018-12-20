Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 176.653 -1,58 BIST ANKARA 116.540 -1,12 BIST ANTALYA 55.791 -1,04 BIST BALIKESİR 43.450 -0,36 BIST BURSA 124.479 -0,87 BIST DENIZLI 81.300 -0,15 BIST ISTANBUL 92.818 -0,26 BIST IZMIR 149.560 -1,41 BIST KAYSERI 277.513 3,26 BIST KOCAELI 211.568 -1,23 BIST KONYA 57.675 -0,57 BIST TEKIRDAĞ 150.735 -1,20
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)