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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.946 -1,11 BIST ANKARA 118.088 0,16 BIST ANTALYA 55.224...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 174.946 -1,11 BIST ANKARA 118.088 0,16 BIST ANTALYA 55.224 0,72 BIST BALIKESİR 44.268 0,87 BIST BURSA 124.431 -0,08 BIST DENIZLI 80.509 0,46 BIST ISTANBUL 92.761 0,14 BIST IZMIR 147.467 -0,34 BIST KAYSERI 274.616 -0,88 BIST KOCAELI 205.752 -1,98 BIST KONYA 59.564 2,41 BIST TEKIRDAĞ 151.155 -0,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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