Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:
Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 173.570 -0,79 BIST ANKARA 116.580 -1,28 BIST ANTALYA 54.137 -1,97 BIST BALIKESİR 45.025 1,71 BIST BURSA 123.384 -0,84 BIST DENIZLI 78.779 -2,15 BIST ISTANBUL 92.525 -0,25 BIST IZMIR 146.300 -0,79 BIST KAYSERI 269.220 -1,97 BIST KOCAELI 202.924 -1,37 BIST KONYA 59.266 -0,50 BIST TEKIRDAĞ 149.555 -1,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)