Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.055 0,85 BIST ANKARA 117.224 0,55 BIST ANTALYA 52.316 -3,36 BIST BALIKESİR 44.917 -0,24 BIST BURSA 123.613 0,19 BIST DENIZLI 79.588 1,03 BIST ISTANBUL 92.531 0,01 BIST IZMIR 146.268 -0,02 BIST KAYSERI 270.488 0,47 BIST KOCAELI 204.330 0,69 BIST KONYA 59.010 -0,43 BIST TEKIRDAĞ 149.470 -0,06
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)