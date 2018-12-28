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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 172.928 -0,28 BIST ANKARA 116.013 -0,76 BIST ANTALYA 51.867...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 172.928 -0,28 BIST ANKARA 116.013 -0,76 BIST ANTALYA 51.867 -0,31 BIST BALIKESİR 44.165 -0,71 BIST BURSA 123.709 1,19 BIST DENIZLI 79.157 -2,52 BIST ISTANBUL 91.687 -0,69 BIST IZMIR 144.337 -1,35 BIST KAYSERI 269.243 0,47 BIST KOCAELI 206.048 0,74 BIST KONYA 58.014 0,23 BIST TEKIRDAĞ 149.139 0,64

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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