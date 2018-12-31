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Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.039 1,22 BIST ANKARA 117.046 0,89 BIST ANTALYA 52.633...

Borsada şehir endekslerinin değişimi
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İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 175.039 1,22 BIST ANKARA 117.046 0,89 BIST ANTALYA 52.633 1,48 BIST BALIKESİR 44.439 0,62 BIST BURSA 126.040 1,88 BIST DENIZLI 79.474 0,40 BIST ISTANBUL 92.839 1,26 BIST IZMIR 145.773 0,99 BIST KAYSERI 272.585 1,24 BIST KOCAELI 205.065 -0,48 BIST KONYA 58.230 0,37 BIST TEKIRDAĞ 150.665 1,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)

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BIST 100BIST ŞirketleriBorsada şehir Endekslerinin Değişimi
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