Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 170.615 1,32 BIST ANKARA 112.269 1,47 BIST ANTALYA 50.775 0,64 BIST BALIKESİR 42.878 -0,25 BIST BURSA 120.294 1,64 BIST DENIZLI 76.858 -0,91 BIST ISTANBUL 88.648 0,04 BIST IZMIR 143.135 1,05 BIST KAYSERI 261.733 -0,08 BIST KOCAELI 200.739 0,13 BIST KONYA 57.156 0,64 BIST TEKIRDAĞ 145.110 1,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)