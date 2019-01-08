Borsada şehir endekslerinin değişimi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul’da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 171.575 0,05 BIST ANKARA 113.509 0,13 BIST ANTALYA 50.739 -0,98 BIST BALIKESİR 44.022 1,37 BIST BURSA 125.005 1,05 BIST DENIZLI 78.136 -1,73 BIST ISTANBUL 91.417 1,32 BIST IZMIR 147.071 1,52 BIST KAYSERI 272.183 2,36 BIST KOCAELI 206.183 2,06 BIST KONYA 56.431 -0,44 BIST TEKIRDAĞ 147.307 0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com’dan alınmıştır.)